Avec Courtois, sans Hazard, le Real domine le Barça

Le Real Madrid s'offre le premier Clasico de la saison.

Nouveau coup d'arrêt pour le Barça de Ronald Koeman! Après les victoires contre Valence et le Dynamo Kiev, les Blaugrana espéraient enchaîner contre leur plus grand rival, il n'en sera rien. C'est un but de David Alaba qui avait décanté la rencontre en toute fin de première période, il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir le marquoir s'animer à nouveau.

Sur un contre rondement mené, Lucas Vazquez a doublé l'avance du Real Madrid, mais c'est le Barça qui a eu le dernier mot: Sergio Aguero a profité d'un service de Sergino Dest pour tromper Courtois et inscrire son premier but avec le Barça (1-2). Thibaut Courtois est le seul Diable Rouge à avoir disputé cette rencontre, Eden Hazard n'a pas bougé du banc des remplaçants.