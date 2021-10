Le Brésil et l'Argentine bientôt en Ligue des Nations?

L'UEFA réfléchirait à inclure le Brésil et l'Argentine en Ligue des Nations.

Le combat de coqs continue entre la FIFA et l'UEFA. L'instance européenne réfléchirait à inclure le Brésil et l'Argentine en Nations League afin de couper l'herbe sous le pied à la FIFA et son projet de Coupe du monde tous les deux ans, auquel l'UEFA a déjà affiché son opposition.

Selon le média brésilien Uol, la CONMEBOL serait favorable à ce projet permettant aux équipes sud-américaines de se jauger face aux grandes nations européennes. La Nations League prendrait alors le format d'un Final 8, avec les quatre demi-finalistes de la Ligue des Nations et les quatre demi-finalistes de la Copa America.