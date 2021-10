Pour Coman, le changement ce sera pour cet hiver

Le Bayern Munich pourrait décider de se séparer de Kingsley Coman durant le prochain mercato estival, la faute à une absence d'accord pour la prolongation du contrat du milieu offensif français.

Lié jusqu’en juin 2023 avec le club allemand, l’ailier de 25 ans réclamerait des émoluments trop conséquents. Selon les informations du journal As, l’international tricolore demanderait un salaire annuel compris entre 15 et 16 millions d’euros, une exigence que le champion d’Allemagne en titre ne serait pas disposé à accepter. Dans cette optique, nos confrères précisent que le Bayern Munich songerait très sérieusement à vendre l’ancien joueur de la Juventus Turin au cours de l’été 2022 afin de récupérer une indemnité de transfert, sachant que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 55 millions d’euros.

Présent depuis le mercato estival 2015 dans l’effectif munichois, d’abord dans le cadre d’un prêt de deux années puis d’un transfert définitif conclu avec la Vieille Dame pour la somme de 21 millions d’euros, le Parisien a depuis disputé 207 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de 42 buts et 50 passes décisives. De retour à la compétition après un souci au coeur, Kingsley Coman compte sept apparitions depuis le début de l’exercice 2021-2022, dont quatre rencontres de Bundesliga et un but.