La classe de Carlo Ancelotti envers Ronald Koeman

Ils étaient rivaux mais ils se respectent.

Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Après la défaite contre le Rayo Vallecano (0-1) mercredi, le club catalan a choisi de mettre fin à sa collaboration avec le coach néerlandais. Ce dernier a reçu un message de soutien de la part de l'entraîneur du Real Madrid, et grand rival du Barça, Carlo Ancelotti.

"Regardez, on m'a limogé à de nombreuses reprises et je suis toujours là, vivant. Ça fait partie du job. Il faut tout donner tant que tu es entraîneur. Après, quand on te vire, il faut aller de l'avant, avec la conscience tranquille d'avoir fait le maximum. Et je crois que Koeman a donné tout ce qu'il était capable de donner", a jugé l'Italien.