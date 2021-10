Sampaoli est fan de son joueur le plus décisif

Il a encore sorti Marseille d'un bien mauvais pas ce jeudi mercredi soir.

Emprunté physiquement et branché sur courant alternatif, l’Olympique de Marseille a connu une entame de rencontre poussive face à l’OGC Nice (1-1) ce mercredi à l’occasion d’un match de rattrapage comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Mais les Phocéens s’en sont une nouvelle fois remis au talent de leur milieu offensif Dimitri Payet (34 ans, 10 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison), auteur du but égalisateur. Pour l'ensemble de son œuvre, le Réunionnais récolte les éloges de son entraîneur Jorge Sampaoli.

"Pour nous, Dimitri Payet est un joueur indispensable. Même s’il n’est pas à 100% physiquement, il a la force mentale pour influer sur l’équipe. C’est pour cela que je compte sur lui sur le terrain. Aujourd’hui, il nous a aidés à faire match nul dans une rencontre très difficile", a apprécié le technicien argentin en conférence de presse.

Il faut dire qu’avec six buts et quatre passes décisives en championnat, Payet porte plus que jamais l'OM.