La réponse ferme d'Al Sadd concernant Xavi

Grand favori pour succèder à Ronald Koeman, Xavi Hernandez est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours, ce qui agace son club d'Al Sadd. Dans un communiqué publié hier soir, le club qatari a réagi aux rumeurs: "En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre"

Interrogé hier à ce sujet, Joan Laporta n'a pas nié un éventuel rapprochement entre Xavi et le Barça: "J'ai une relation amicale avec Xavi et on s'est régulièrement parlé ces derniers mois. Mon opinion (à son égard) est bonne, très bonne. J'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça. Mieux, j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence. Ce que je ne sais pas, c'est quand"

Concernant le principal intéressé, il a préféré botter en touche: "Je suis très concentré sur mon travail avec Al Sadd et je ne veux parler de rien d'autre."

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx