La Fiorentina déroule grâce à un triplé de Vlahovic, Empoli s'impose dans les derniers instants à Sassuolo

La Fiorentina revient provisoirement à un point du top 4.

Grâce à un triplé de sa pépite Dusan Vlahovic, la Fiorentina s'est imposée 3-0 sur sa pelouse face à Spezia. Auteur d'un penalty en première mi-temps, Vlahovic a doublé la mise à l'heure de jeu et a scellé le score final à un quart d'heure du terme.

Toujours blessé, Zinho Vanheusden a assisté au partage de la Genoa face à Venezia, 0-0. Les deux équipes restent bloquées juste devant la zone de rélégation.

Dans la dernière rencontre, Empoli a renversé Sassuolo et s'impose à la 92e minute. Au repos, le score était de 1-0 pour les locaux après un but contre son camp de Tonelli. Les visiteurs ont égalisé à la 83e minute grâce à un penalty de Pinamonti. Au bout du temps additionnel, Empoli a arraché la victoire grâce à un but de Zurkowski.