Ligue des Champions: le LOSC privé de Burak Yilmaz

Homme fort de Lille, l'attaquant turc manquera l'important déplacement à Séville de mardi soir.

Coup dur pour Jocelyn Gouvernec, qui sera privé de Burak Yilmaz, mardi soir, en Ligue des Champions. L'attaquant turc, qui a participé a quasiment tous les matchs du LOSC depuis le coup d'envoi de la saison et qui a inscrit l'unique but lillois en C1, est malade et forfait pour le match à Séville.

Une mauvaise nouvelle pour les Lillois qui attendent toujours leur première victoire de la saison européenne, mais qui restent en course pour la qualification pour les huitièmes de finale: avec deux unités, le LOSC pointe à la troisième place de son groupe et n'a qu'un point de retard sur le FC Séville, deuxième.