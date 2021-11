Zlatan Ibrahimovic revient sur ses années PSG : "On doit s'ennuyer sans moi en France, non ?"

Zlatan Ibrahimovic a été l'une des premières superstars du PSG, et en reste l'un des plus grands joueurs. Le Suédois de 40 ans a accordé une interview à Téléfoot et n'a rien perdu de sa "grande gueule".

C'est à Paris que Zlatan Ibrahimovic a vécu ses années les plus folles et que la "folie Zlatan" a réellement décollé, avec notamment l'expression "zlataner" entrée dans le dictionnaire Larousse et de nombreuses déclarations restées légendaires entre 2012 et 2016. Sportivement aussi, le Suédois a marqué la France, avec 156 buts en 180 matchs, de loin le meilleur ratio de sa carrière. "Je vous manque, en France ? De quoi parlez-vous depuis que je suis parti ? Ca doit être chiant, sans moi", lance Ibrahimovic sur Téléfoot.

Si le PSG avait déjà compté des stars, telles que David Beckham ou Javier Pastore, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a fait entrer le club dans la dimension des géants d'Europe. "Sans moi, le PSG ne serait pas où il en est aujourd'hui. J'en suis très fier. Je suis venu à Paris et tout a changé", estime Zlatan. "Paris est-il plus fort actuellement ? Non, car de mon temps, nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas", assène ensuite le buteur de l'AC Milan.