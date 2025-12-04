Va-t-il prolonger son contrat à l'AC Milan ? La décision d'Alexis Saelemaekers est prise

Après plusieurs mois de discussions, Alexis Saelemaekers et l'AC Milan sont finalement parvenus à un accord. Le Diable Rouge va prolonger son contrat en Lombardie.

De retour à l'AC Milan cette saison après des prêts à Bologne et à l'AS Roma, Alexis Saelemaekers est devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Massimiliano Allegri. Le Diable Rouge a été titularisé dans chacun des quinze matchs officiels disputés par les Rossoneri cette saison.

Victime d'une petite alerte musculaire la semaine dernière à l'entraînement, le Diable Rouge (21 sélections) a bien su tenir sa place face à la Lazio Rome le week-end dernier. Auteur d'une bonne prestation, il a contribué à la victoire 1-0 de l'AC Milan, qui occupe la première place en Série A, à égalité avec le Napoli.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Alexis Saelemaekers vit une saison cruciale à l'AC Milan. Le club lombard, satisfait de ses prestations, cherche à prolonger son contrat depuis plusieurs semaines, mais le joueur de 26 ans se montre assez exigeant, notamment concernant ses conditions salariales. De leur côté, les Rossoneri voulaient rapidement trouver un accord pour éviter de parler d'un départ du flanc droit, qui serait arrivé, la saison prochaine, dans sa dernière année de contrat.

Alexis Saelemaekers va prolonger à l'AC Milan

Il n'en sera rien, selon les informations du quotidien italien Tuttosport. En effet, Alexis Saelemaekers et l'AC Milan auraient trouvé un accord concernant une prolongation de contrat de trois saisons. Le joueur formé au Sporting d'Anderlecht sera désormais lié à son club jusqu'au 30 juin 2030, avec une option pour une année supplémentaire.

Une bonne nouvelle pour Alexis Saelemaekers, qui devrait officiellement signer son contrat début 2026 et qui va pouvoir se concentrer pleinement sur les prochaines échéances de l'AC Milan, à commencer par un 1/8e de finale de Coupe d'Italie à… la Lazio Rome, le dernier adversaire des Milanais en championnat, ce jeudi soir.

