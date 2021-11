Charleroi: un quatrième joueur du mois différent?

Les votes sont ouverts pour le trophée de joueur du mois à Charleroi. Le tenant du titre, Jules Van Cleemput, fait à nouveau partie des candidats. Hervé Koffi, Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh sont les trois autres nominés.

Ce sera compliqué pour Jules Van Cleemput de reconduire le titre obtenu le mois dernier. Hervé Koffi a, en effet, été excellent entre ses perches en octobre. Shamar Nicholson a inscrit quatre buts et distillé deux assists au cours des quatre derniers matchs de championnat et Ali Gholizadeh a fait presque aussi bien (4 buts, 1 assist).

Avant Jules Van Cleemput, Anass Zaroury avait été élu Joueur du mois de juillet et Adem Zorgane lui avait succédé en août.

