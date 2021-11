Dani Carvajal prend la défense de Sergio Ramos

Au terme de son contrat avec le Real Madrid l'été dernier, le défenseur central a rejoint le Paris Saint-Germain. Mais depuis, en raison d'un problème au mollet, l'Espagnol n'a toujours pas disputé le moindre match avec le club parisien.

Alors que Sergio Ramos (35 ans) reçoit de nombreuses critiques, le back droit du Real Madrid Dani Carvajal (29 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) a tenu à prendre la défense de l'ex-capitaine du club merengue.

"Je peux m'identifier un peu à ce qui se passe pour lui. Il est celui qui veut être là le plus tôt possible, le premier. Je trouve difficile de croire ce qui est dit. Vous ne pouvez pas douter de son professionnalisme. Je ne pense pas que le PSG va faire quelque chose comme résilier son contrat. Je l'accueille à bras ouverts ici et à la maison", a confié le Madrilène en conférence de presse ce mardi.