Ligue des Champions : ces clubs qui peuvent déjà valider leur billet pour les 1/8es

Ce mardi, la 4e journée de Ligue des Champions débute avec la possibilité pour certains club de, déjà, s'assurer une place pour les 1/8es de finale.

La Ligue des Champions est de retour cette semaine avec le début du deuxième tour des phases de poules. Pour certains clubs, cette quatrième journée pourrait déjà leur permettre de valider leur billet pour les 1/8es de finale de la compétition.

Commençons tout d'abord par les équipes qui débuteront ce mardi. Dans le groupe E, le Bayern a réalisé une copie parfaite avec un 9 sur 9 réalisé. Les Bavarois se sont montrés intraitables : ils comptent douze buts marqués pour zéro encaissé. A domicile, les hommes de Julian Nagelsmann devraient faire la différence face au Benfica de Jan Vertonghen. En cas de victoire, le club allemand comptera douze points et sera assuré de terminer aux deux premières places qualificatives. Le résultat de la rencontre entre le Dynamo Kiev et le FC Barcelone n'aura aucune influence, sauf, évidemment, en cas de défaite ou de match nul du Bayern.

Dans le groupe G, le Red Bull Salzbourg est tout proche d'atteindre une première qualification historique 8es de finale de Ligue des Champions. Les Bullen ont livré un un très bon début de campagne européenne avec un 7 sur 9. Ce mardi, le club autrichien doit s'imposer à domicile contre Wolfsburg et ses Belges et espérer un vainqueur dans le duel entre Séville et Lille pour faire partie des seize qualifiés pour le tableau final.

Dans le groupe H, alors que l'on s'attendait à voir Chelsea dominer la poule de la tête et des épaules, c'est bien la Juventus qui est en tête du classement avec son 9 sur 9. Après un début de saison catastrophique en Serie A, les Bianconeri se consolent avec une copie parfaite en LDC. Une victoire contre le Zenith les assurerait de passer au tour suivant. De son côté, Chelsea ferait également un énorme pas vers la qualification en cas de victoire à Malmö.

L'Ajax en taille patron

L'Ajax marche sur les pas de son incroyable parcours lors de l'édition 2018-2019 durant laquelle il avait été éliminé aux portes de la finale contre Tottenham. Cette saison, les Ajacides ont montré qu'ils n'étaient pas là pour rire : ils ont réalisé un 9 sur 9 avec notamment deux grosses victoires au Sporting Portugal (1-5) et contre Dortmund (4-0). Ce mercredi, ce sont à nouveaux les Borussen qui dressent sur la route du club néerlandais. Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et leurs coéquipiers auront à coeur de prendre leur revanche. Mais de son côté, l'Ajax peut se contenter d'un match nul pour prendre la direction des 1/8es de finale si, dans un même temps, le Sporting Portugal ne s'impose pas contre le Besiktas de Batshuayi.

Pour terminer, dans le groupe B, Liverpool est sur son petit nuage. Versés dans un groupe assez relevé avec l'Atlético Madrid, Porto et l'AC Milan, les Reds s'en sortent bien avec leur 9 sur 9. Ce mercredi à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp seront assurés de participer aux 1/8es en cas de victoire face aux Colchoneros.

Cinq clubs peuvent donc potentiellement s'assurer une place dans la tableau final à l'issue de cette semaine européenne, à moins que la magie des compétitions européennes ne vienne apporter son lot de rebondissements...