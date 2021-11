Arthur Theate revient sur son choix de rejoindre Bologne : "Cela a été le facteur décisif"

Le Belge est revenu sur l'intérêt de clubs de JPL à son égard, et son choix de rejoindre l'Italie.

Arthur Theate a quitté Ostende l'été dernier, et a opté pour une aventure en Serie A à Bologne.

Le club suivait Theate depuis un certain temps : "Après mon cinquième match en première division, ils m'ont contacté pour la première fois", a confié le défenseur à Sport/Foot Magazine. "Mais après cinq matchs à peine, j'ai senti que ce n'était pas le bon moment."

"Ils sont revenus en janvier. Après de nombreuses discussions et négociations, nous avons finalement décidé de ne pas nous lancer. Je faisais une bonne saison, il me semblait donc préférable de rester à Ostende. Mais l'été dernier, ils sont de nouveau revenus à la charge", poursuit le Liégeois.

Jamais deux sans trois, bien qu'Anderlecht et Genk étaient alors également concrets : "La confiance qu'ils avaient en moi a été le facteur décisif. Et aussi le fait que Bologne n'est pas un club de premier plan en Italie. Il y a une atmosphère familiale. On peut d'ailleurs comparer un peu le club avec Ostende en Belgique."