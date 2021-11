Hein Vanhaezebrouck avant Seraing-La Gantoise : "Nous avons eu du mal contre les plus petites équipes en début de saison"

La Gantoise se déplace à Seraing ce dimanche avant la trêve internationale.

"J'espère toujours que le moment est venu de mettre en place une série, mais je pense que nous avons marqué plus de points contre les équipes du top 8. Nous avons perdu contre Saint-Trond et Ostende, mais aussi contre Courtrai, bien qu'ils soient devant nous. Nous avons perdu contre l'Antwerp et face à l'Union de manière injuste, sinon nous aurions gagné à chaque fois contre des clubs du top 8", a souligné Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

"Surtout au début, nous avons eu du mal contre les équipes dites plus petites. Contre le Cercle, par exemple, ce fut également difficile. Bien sûr, il nous manquait beaucoup de joueurs à l'époque. En Belgique, on ne voit jamais de gros chiffres dans les duels entre les équipes de haut niveau et les équipes du bas de tableau. C'est inhérent à la difficulté du championnat belge", a souligne le coach des Buffalos qui se méfie donc du promu sérésien.

Les Gantois semblent avoir retrouvé leur niveau ces dernières semaines. "Mais il y a une différence entre atteindre un niveau et marquer des points. C'est un autre problème. Il ne suffit pas d'être meilleur ou de se créer plus d'occasions que l'adversaire. Vous devez obtenir un résultat. C'est ce qui nous échappe trop souvent", a conclu Vanhaezebrouck.