Julian Nagelsmann : "Lewandowski est le meilleur attaquant du monde et le restera longtemps"

Robert Lewandowski a encore inscrit un triplé pour le Bayern Munich ce mardi, face à Benfica. L'attaquant polonais, favori pour le Ballon d'Or, a eu droit aux louanges de son coach.

Julian Nagelsmann est clair : "Robert est et restera pour longtemps le meilleur attaquant du monde. Il ne faut pas le réduire à ses buts mais voir tout son travail ce soir", déclare-t-il après la large victoire du Bayern Munich (5-2), lors de laquelle Lewandowski a inscrit un triplé. "Il a montré sa force de caractère, il cherche tout le temps à marquer".

Lewandowski lui-même restait modeste : "Ce n'était pas une soirée parfaite, j'ai raté un penalty ! Promis, ça n'arrivera plus", plaisante le Polonais. "Je n'ai presque pas eu le ballon pendant les vingt premières minutes du match. Il faut rester patient et ce n'est pas toujours facile. Quand le premier but tombe, c'est un peu plus simple".