Petits pépins pour Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx ?

Wolfsbourg est actuellement très content de ses Belges, mais devra peut-être se passer de l'un ou l'autre d'entre eux quelques jours.

Sebastiaan Bornauw (22 ans) s'est blessé au genou à l'entraînement, d'où son absence ce mardi en Ligue des Champions avec Wolfsbourg ; on ne sait pas encore si le défenseur central sera remis pour le prochain match de Bundesliga, ce samedi face à Augsbourg, rapporte Kicker.

Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle belge de la semaine pour les Loups : Aster Vranckx (19 ans), à nouveau titulaire ce mardi, s'est lui aussi blessé et a dû sortir avant la fin de la rencontre (82e). On espère qu'il ne s'agit de rien de grave pour le milieu de terrain, qui enchaîne ces dernières semaines avec Wolfsbourg.