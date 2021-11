Le Real Madrid lorgne un joueur de Chelsea

En fin de contrat en juin, le défenseur central n'a pas encore trouvé d'accord avec Chelsea pour une prolongation.

En fin de contrat en juin, Antonio Rüdiger (28 ans, 14 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) réclame un salaire annuel de 12 millions d'euros net pour prolonger l'aventure à Chelsea. Les prétentions salariales du défenseur central allemand sont jugées trop élevées par le club anglais. Cette situation n'a pas échappé au Real Madrid, selon le quotidien espagnol AS.

La Casa Blanca entend bien passer à l'action dès le 1er janvier, lorsque le joueur sera libre de négocier avec la formation de son choix. Le club merengue est prêt à réaliser un bel effort pour faire venir un joueur apprécié par l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien italien voit en Rüdiger un renfort parfait pour épauler Eder Militao et David Alaba la saison prochaine.