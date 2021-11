Noa Lang une nouvelle fois chez les Oranjes

Ce dimanche, Noa Lang ne sera pas sur le terrain avec le Club de Bruges pour affronter le Standard en championnat. Le numéro 10 de Bruges est en effet suspendu pour avoir reçu 5 cartons jaunes cette saison.

Mais ce vendredi, une bonne nouvelle est venue d'Amsterdam puisqu'il a été sélectionné par Van Gaal pour les rencontres des Oranjes contre la Macédoine du Nord et la Norvège. Lang avait déjà disputé les rencontres face à la Lettonie et Gibraltar en octobre dernier.

