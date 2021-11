Sous pression, Brian Priske ne baisse pas les bras : "Nous avons assez de qualité"

Ce fut une soirée décevante pour l'Antwerp en Europa League avec une lourde défaite à domicile contre Fenerbahçe (0-3). Néanmoins, Brian Priske continue à avoir foi en son groupe et en lui-même.

Brian Priske a fait savoir qu'il avait confiance en son groupe. "J'ai un bon feeling avec ce groupe, mais il n'est pas assez stable pour le moment. Nous avons assez de qualité, mais pour le moment, elle ne se manifeste pas aux moments clés des matchs. Tant individuellement que collectivement, nous devons faire mieux."

Le coach du Great Old ne ressent aucune pression supplémentaire malgré l'élimination en Coupe et la quasi-élimination en Europa League. "Il ne s'agit pas de moi mais du club. L'Antwerp est la chose la plus importante. Je suis seulement ici en Belgique et je suis au club tous les jours en train de travailler dur. Il y a toujours de la pression à Anvers, mais cela ne me pose aucun problème. C'est comme ça que ça devrait être. Je ne ressens pas de pression supplémentaire, seulement la motivation de travailler plus dur et de faire mieux", a conclu le technicien danois.