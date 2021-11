L'énorme clause libératoire de Thibaut Courtois révélée

Le montant de la clause du Diable Rouge n'est pas la plus élevée parmi les joueurs du Real Madrid.

Plusieurs montants de clauses libératoires ont été récemment diffusés dans la presse. Les dernières en date concernent les joueurs du Real Madrid dont Thibaut Courtois.

Si celles de Gareth Bale et Federico Valverde seraient à hauteur de milliard d'euros, selon Sportune, celle du Diable Rouge se situerait aux alentours des 700 millions d'euros. Difficile de croire qu'un club irait puiser de tels fonds pour s'offrir le gardien belge avant sa fin de contrat.

Le site n'a cependant pas révélé celle d'Eden Hazard, en difficulté chez les Madrilènes et cité à de nombreuses reprises sur le départ à cause de ses blessures à répétition et de son manque de temps de jeu.