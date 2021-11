🎥 Des feux d'artifice lancés en plein match manquent de blesser des joueurs

Le match entre Shamrock Rovers et Waterford (Irlande) a dû être interrompu près d'un quart d'heure, suite au jet de feux d'artifice.

Ceux-ci ont été lancés sur la pelouse et ont explosé juste au-dessus des joueurs. Un danger sans nom pour les 22 acteurs tout comme le corps arbitral vu que ceux-ci ont explosé très près de certains joueurs.

Après le match, le club de Shamrock Rovers a condamné ces actions et a promis des interdictions de stade aux deux individus arrêtés, suspectés d'être les auteurs.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF