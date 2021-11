Officiel: Middlesbrough a un nouveau coach

Club de Championship, Middlesbrough a pris la décision de changer d’entraîneur. Les dirigeants ont cessé leur collaboration avec Neil Warnock.

Pour le remplacer, Boro se tourne vers Chris Wilder. Libre de tout engagement depuis son départ en mars dernier de Sheffield United, le coach anglais est nommé avec effet immédiat, pour une durée de contrat qui n’a pas été précisée. Accompagné de son adjoint Alan Knill, le technicien de 54 ans aura pour mission de relancer une équipe qui occupe la 14e place de la Championship et reste sur trois matchs sans la moindre victoire.

We're delighted to announce the appointment of Chris Wilder as our new manager 🔴⚪️



Welcome to #Boro, Chris! 👋 #UTB