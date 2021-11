Ibrahimovic se sent "jeune", mais est en pleine réflexion

Le Suédois fait son retour en équipe nationale cette semaine.

Coutumier des déclarations fracassantes au sujet de sa longévité, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 6 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) s’est montré inspiré à l’occasion de son retour en sélection avec la Suède après avoir manqué l’Euro et les deux rassemblements du début de saison.

"Chaque jour j'apprends à mieux connaître mon corps. Il devient plus vieux, la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour", a philosophé le buteur du Milan AC devant les médias. Régulièrement blessé au cours des derniers mois, le Scandinave admet néanmoins qu’il n’a plus le physique pour enchaîner tous les matchs.

"Tout le monde veut jouer, mais je crois que je dois avoir un équilibre dans mon temps de jeu en raison des blessures. Si je trouve le bon équilibre je devrais pouvoir jouer autant que possible. Je suis ici parce que je suis un membre de l'équipe. Si Janne (Andersson, le sélectionneur) veut que je joue les deux matchs, je jouerai les deux. S'il veut que je n'en joue qu'un, j'en jouerai un. Tout dépend de ce que veut Janne", a ajouté le Milanais. Raisonnable.