Quand l'équipe de France reçoit une drôle d'invitation

La France se déplacera en Finlande dans le cadre de la 10e et dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

L'équipe de France reçu une drôle d'invitation, à savoir celle du club finlandais de hockey sur glace, le Helsingin IFK. Antoine Griezmann et ses coéquipiers sont conviés à assister à un match de hockey.

"Permettez-nous de nous présenter : l'IFK de Helsinki est l'un des clubs les plus connus de hockey sur glace en Europe, et un de nos meilleurs joueurs est défenseur en équipe de France Yohann Auvitu (né à Ivry-sur-Seine). Nous vous invitons, vous et vos coéquipiers, à suivre notre match le lundi 15 novembre, lorsque nous affronterons le Kookoo de Kouvola. Nous avons préparé une loge privée pour vous avec une entrée privée, et vous serez servis avec un dîner et des boissons, tout en regardant un match de hockey sur glace divertissant. Notre patinoire est à 5 minutes à pied du stade olympique. Le match commence à 18h30 lundi, nous espérons vous voir là-bas !", peut-on lire dans le communiqué du club finlandais.