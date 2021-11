🎥 Le but du mois en Bundesliga: le solo de Jude Bellingham

En l'absence d'Erling Haaland, c'est en partie Jude Bellingham qui tire les ficelles à Dortmund. Le jeune médian anglais a notamment distillé deux assists en octobre, en championnat, mais il a aussi inscrit un superbe but. Son solo dans le rectangle de l'Arminia Bielefeld a d'ailleurs été élu but du mois par les passionnés de la Bundesliga.

