Un an d'attente entre les Espoirs et les Diables pour Wout Faes: "Je n'étais pas inquiet"

Surpris par sa première sélection, Wout Faes savoure ses premiers pas avec les Diables Rouges. Sans se mettre une pression exacerbée, même s'il espère évidemment séduire Roberto Martinez.

Après Dante Vanzeir, mercredi, c'est l'autre nouveau Diable Rouge, Wout Faes qui s'est présenté en conférence de presse, ce jeudi à Tubize. L'Unioniste et le Rémois étaient équipiers dans les sélections de jeunes, ils se retrouvent aujourd'hui en équipe A.

Et le défenseur central ne cache pas qu'il ne s'attendait pas trop à cette première sélection. "J'étais vraiment très surpris, mais je suis évidemment très content", insiste-t-il. Ses premiers pas se sont d'ailleurs plutôt bien passés. "Oui, j'ai été très bien accueilli, je m'amuse bien et je me sens bien dans le groupe, c'est le principal", confirme Wout Faes.

"Je savais que j'avais encore du travail"

Demi-finaliste du Mondial U17 en 2015, puis cadre chez les Diablotins entre 2017 et 2020, Wout Faes aura dû patienter avant de se faire une place chez les Diables. Mais il n'a jamais douté. "Je n'étais pas du tout inquiet. Je savais que j'avais encore du travail et je savais aussi que le sélectionneur continuait de me suivre. Il a décidé de me donner ma chance et je suis ravi."

Une occasion que Wout Faes espère évidemment saisir, même s'il ne se fixe pas d'objectif précis pour ce premier rassemblement. "C'est d'abord un rassemblement que je veux mettre à profit pour découvrir comment ça fonctionne, me mettre à l'aise, m'intégrer. Je vais me donner à fond à l'entraînement et montrer au coach que je suis prêt s'il a besoin de moi."