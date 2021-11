🎥 Quand Ronaldo offre son maillot à une petite fille irlandaise (au grand désarroi du gardien adverse)

Malgré la déception d'un match nul (0-0) en Irlande, Cristiano Ronaldo a eu un trÚs joli geste pour une jeune fille irlandaise montée sur le terrain.

Une jeune supporter irlandaise est parvenue à monter sur le terrain au coup de sifflet final d'Irlande-Portugal et s'est précipitée vers Cristiano Ronaldo qui, malgré la déception du résultat (0-0) et la surprise, a fait contre mauvaise fortune bon coeur et lui a donné son maillot. À la grande déception de Gavin Bazunu (19 ans), jeune portier de l'Irlande, qui s'apprêtait à échanger sa vareuse avec le quintuple Ballon d'Or ...