Benteke, Lukaku ? Kevin De Bruyne "s'entend bien avec tous les attaquants"

La connexion De Bruyne-Lukaku n'entrera pas en action ce samedi. À la place, Kevin De Bruyne retrouvera Christian Benteke.

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont disputé 65 rencontres ensemble, et l'entente entre les deux hommes est évidente. "C'est clair que c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de succès sur le terrain, mais c'est juste parce qu'il joue le plus souvent. Ca s'est bien passé avec tous les attaquants aux côtés desquels j'ai évolué", relativise De Bruyne en conférence de presse. "Je connais Christian depuis les équipes de jeunes à Genk, aussi".

Le chiffre est surprenant : cette saison, Kevin De Bruyne n'a encore distillé ... aucun assist en championnat. "C'est une question de phases. Je suis revenu très fatigué de l'Euro, avec une énorme douleur à la cheville : j'avais trois semaines de vacances, mais après une semaine, ma cheville était tellement gonflée qu'il fallait déjà travailler pour être rétabli deux semaines plus tard pour le début de la préparation", explique-t-il. "Je n'ai eu presque aucun repos mental ou physique. Maintenant, ça va, je suis en forme".

De Bruyne est donc prêt à monter en puissance. "Mon début de saison a été compliqué mais par exemple, contre Brighton et Manchester United, je crée 8 ou 9 occasions. Parfois, tu peux donner un mauvais ballon et l'attaquant va faire quelque chose d'incroyable, parfois tu donnes un caviar et il ne la met pas au fond", souligne le Diable. "Puis en un match, tout va tomber. Je ne m'en fais pas du tout".