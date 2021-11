Christian Benteke titulaire ce samedi ? Martinez répond, et confirme un forfait

Roberto Martinez a levé une partie du voile sur le 11 du match ce samedi, au moins concernant le poste de n°9.

En l'absence de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, c'est ainsi Christian Benteke qui sera bel et bien titularisé en pointe de l'attaque des Diables Rouges. "Vous me connaissez, je n'aime pas parler de la composition d'équipe, mais dans ce cas, je crois que c'est évident", déclare Roberto Martinez. "Le poste d'attaquant est celui où la concurrence a été la plus rude ces dernières années avec les performances de Romelu, et celles de Michy dès qu'il le remplaçait. Dès lors, c'est normal que Christian ait son moment également".

Benteke va donc disputer son 43e match en sélection, et débuter une rencontre pour la première fois depuis novembre 2019. "Il amènera ce savoir-faire et cette expérience importants dans les grands matchs. Christian et moi parlons souvent. Il sait que pour une grande compétition, je n'ai que 20 places pour des joueurs de champ, et que c'est donc difficile de reprendre trois attaquants de pointe dans notre schéma", a ensuite souligné Martinez.

Pas de Dennis Praet

Benteke faisait partie des trois joueurs absents à l'entraînement cette semaine, mais est donc tout à fait fit, tout comme Thibaut Courtois. "Ils seront à l'entraînement ce vendredi, au contraire de Dennis Praet, qui est forfait", a confirmé le sélectionneur. "Ce n'est rien de grave, nous espérons compter sur lui pour le prochain match".