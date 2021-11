L'AC Milan négocie pour prolonger trois cadres

Les trois joueurs demandent actuellement un salaire plus élevé que ce que le club ne peut leur offrir.

Selon la Gazzetta Dello Sport, l'AC Milan cherche à prolonger les contrats de Rafael Leao, Ismael Bennacer et Theo Hernandez. Cependant, la situation n'est pas évidente, car les trois joueurs, qui sont de véritables cadres au sein du club, ont une demande plus élevée que la proposition du club.

Rafael Leao, qui gagne actuellement 1,4M€ par an se voit offrir 3,5M€ par le club, mais en réclame 4,5M€. Quant à Bennacer et Hernandez, ils gagnent tous deux 1,5M€ par an actuellement et réclament tous les deux 5,5M€ alors que le club leur en propose quatre.

Les différentes parties sont autour de la table, mais il faudra encore discuter avant d'arriver à un accord.