🎥 Quadruplé de Mbappé et la France se qualifie au terme d'un festival, le Pays de Galles déroule, les Oranjes calent à Podgorica

La 9e journĂ©e de qualifications se poursuivait dans la zone Europe, oĂč la France pouvait valider son billet pour le Mondial en cas de victoire.

Pays de Galles - Bélarus

Dans le groupe de la Belgique, les Pays de Galles ont repris la deuxième place aux Tchèques et restent en course pour les barrages, après la victoire aisée face au Bélarus. Ramsey (2e) lançait très rapidement la partie, avant que Williams (20e) ne double la mise. Ramsey plantait un doublé sur penalty (50e) avant que Davies (77e) n'alourdisse le score. Kontsevoy (87e) sauvait l'honneur pour les visiteurs mais Roberts (89e) plantait un cinquième but gallois.

France - Kazakhstan

Les Bleus ont validé leur qualification avec la manière. La France a offert un festival avec l'aide d'un Mbappé des grands soirs, inspiré par le fait de jouer chez lui au Parc des Princes. Le Parisien est l'auteur d'un quadruplé, son premier en Bleu, avec des réalisations aux 6e, 12e, 32e et 87e.

⏱ | Seulement 12 minutes et Kylian Mbappé tient déjà son doublé ! 😠⚡ #FRAKAZ pic.twitter.com/jXORjiI7v7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 13, 2021

Les autres buteurs, Benzema (55e, 59e), Rabiot (75e) et Griezmann sur penalty (84e) ont ponctué la fête qui valide la qualification des Bleus pour le Mondial, où leur titre sera remis en jeu.

😳 | Premier triplé en équipe de France pour Kylian Mbappé ! âœšđŸ‡«đŸ‡· #FRAKAZ pic.twitter.com/uyODd85vhn — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 13, 2021

Monténégro - Pays-Bas

Nos voisins ont manqué la belle occasion d'assurer leur présence au Mondial qatari l'hiver prochain. Les 'Oranje' vivaient pourtant un début de partie idéal grâce au doublé de Memphis Depay (25e sur penalty et 54e). Mais alors qu'on pensait se diriger vers une victoire tranquille, Vukotić (82e) réduisait le score pour le Monténégro avant que Vujnović (86e) n'égalise. Nos voisins devront assurer à domicile face à la Norvège lors de l'ultime journée.