🎥 Vahid Halilhodžic salue la performance de Mmaee : "Je suis très content pour Ryan, un jeune qui va encore progresser"

Les Lions de l'Atlas ont prolongé leur série de victoires face au Soudan.

Le Maroc reste invaincu en qualifications pour le prochain Mondial, après sa victoire aisée face au Soudan. Sur les 3 buts inscrits par les Lions de l'Atlas, 2 ont été plantés par l'ancien joueur du Standard Ryan Mmaee, qui en a profité pour ouvrir son compteur buts en sélection.

📊 | Pour sa 6ème sélection, Ryan Mmaee ouvre enfin son compteur et inscrit même un doublé face au Soudan ! 🇲🇦👏 pic.twitter.com/8cofaRNI7Z — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) November 12, 2021

Cependant, cette solide série de victoires et la qualification déjà assurée du Maroc pour les barrages n'ont pas donné pleine satisfaction à son sélectionneur, qui a constaté plusieurs points à travailler : "On a trop joué dans l'axe et trop souvent perdu le ballon. J'aurais préféré que l'on joue un peu plus sur les côtés", confiait Vahid Halilhodžic en conférence de presse après la rencontre.

"Nous avons marqué un beau premier but mais j'ai remarqué un léger relâchement après l'ouverture du score. Parfois nous jouions trop facilement. Faut-il être aussi exigeant ? Je suis satisfait du résultat mais pas de la manière", poursuit l'ancien coach du PSG.

Le Maroc semble avoir trouvé la bonne formule, surtout au niveau offensif, un secteur qui a fait défaut durant plusieurs années : "Depuis longtemps, le Maroc a eu des difficultés pour trouver des attaquants qui marquent. Là, nous avons marqué 17 buts en 5 rencontres. Avec Youssef En-Nesyri, Ryan Mmaee et Ayoub El Kaabi, c'est bien d'avoir une telle concurrence. Avoir trois attaquants comme ça, c'est bénéfique et rassurant pour l'équipe. Je suis très content pour Ryan car c'est important pour un attaquant de marquer. C'est un jeune joueur qui va encore progresser et apporter encore plus. Désormais, nous pouvons aborder l'avenir avec optimisme en ce qui concerne notre efficacité."