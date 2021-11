Jean-Luc Dompé courtisé en Angleterre : "Il y a eu des offres en été mais Zulte comptait sur moi pour cette saison"

Essevee connaît une nouvelle saison compliquée mais peut compter sur les bonnes performances individuelles de plusieurs joueurs.

Malgré ce début de saison délicat, plusieurs joueurs font bonne impression sur le plan individuel. Zinho Gano et Jelle Vossen par exemple, figurent actuellement parmi les dix meilleurs buteurs de JPL, tandis que Jean-Luc Dompé s'illustre actuellement en terme de passes décisives.

Ce dernier en est à neuf assists, et trône d'ailleurs en tête de ce classement. Dompé semble donc percer au Gaverbeek, après avoir son flop à La Gantoise. Aujourd'hui, il semble avoir retrouvé son niveau de Saint-Trond.

Après ses superbes débuts à Saint-Trond, Dompé avait rejoint le Standard mais était arrivé blessé, des circonstances qui n'étaient pas idéales.

Après avoir été prêté à Eupen et Amiens, il a rejoint La Gantoise mais là non plus son passage n'a pas été mémorable.

Il a seulement retrouvé la confiance et le plaisir de jouer sous les ordres de Francky Dury à Zulte Waregem. Reste à voir combien de temps Essevee pourra profiter du grand talent de Dompé. Lors de la dernière fenêtre de transfert estivale, le Français était dans le viseur de Middlesbrough : "En été, il y a eu déjà des offres", confie Dompé dans le Krant van West-Vlaanderen. "Mais le club comptait sur moi pour cette saison et ne voulait pas me laisser partir."