Premier League : le meilleur joueur du mois d'octobre est connu

Mohamed Salah a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League.

L'Égyptien succède à Cristiano Ronaldo, lauréat du premier prix de la saison.

Le joueur de Liverpool connait un de ses meilleurs débuts de saison, à l'image des Reds qui jouent les premiers rôles en championnat comme en coupe.

Salah a inscrit cinq buts, dont un triplé contre le grand rival Manchester United, et délivré quatre passes décisives. Il a également inscrit deux buts contre Manchester City et Watford.

