Christian Benteke attend cela depuis 6 ans !

L'attaquant de Crystal Palace n'a plus été titulaire deux rencontres de suite avec les Diables depuis... 2015.

Ce samedi, contre l'Estonie, Christian Benteke était titulaire avec les Diables Rouges. C'est un fait assez rare que pour le souligner, dans la mesure où Romelu Lukaku ou Michy Batshuayi sont devant lui dans la hiérarchie à un seul attaquant de pointe de Roberto Martinez.

Du coup, le voir être titulaire deux rencontres de suite avec l'équipe nationale... c'est encore plus rare. Pour cela, il faut remonter loin... très loin. Nous sommes au mois de juin 2015. Alors que l'Europe est frappée par une grosse canicule, Marc Wilmots est sélectionneur et après un stage à Bordeaux, nos Diables affrontaient le 7/06 la France au Stade de France. Au final, 59 minutes de temps de jeu pour Big Ben et une victoire 3-4 contre les Bleus.

Quelques jours plus tard, le 12 juin, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2016, nos Diables avaient rendez-vous avec le Pays de Galles à Cardiff. Une grosse année avant la grosse désillusion de Lille et la défaite 3-1 contre les Gallois en quart de finale de l'Euro, une première défaite contre les coéquipiers de Gareth Bale avait secoué le groupe belge. Le joueur du Real Madrid avait marqué le seul but de la rencontre, alors que Benteke était aussi au coup d'envoi. Il avait disputé les 90 minutes.

Ce mardi, s'il est titulaire.... au Pays de Galles, Christian Benteke pourra donc effacer ces deux matches de sa ligne de stats et pourquoi pas repartir sur le bon chemin avec les Diables. La préparation pour la prochaine Coupe du Monde débute maintenant.