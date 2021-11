Roberto Martinez : "Nous voulons terminer ces qualifications sur une bonne note"

Pas question pour notre sélectionneur de se relâcher ce mardi face au Pays de Galles.

La Belgique n'a plus rien à jouer ce mardi face au Pays de Galles. Malgré tout, Roberto Martinez veut ramener les trois points de Cardiff : "Le plus important, ça reste la victoire ce mardi. Nous sommes toujours en tête du classement FIFA et nous voulons conserver notre place. Nous nous devons de terminer ces qualifications sur une bonne note", a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'Espagnol va devoir aligner un onze qui pourrait être inédit suite aux nombreux forfaits et absences : "Ce match sera également une opportunité de voir des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion de jouer en équipe nationale."

La préparation pour le Mondial commence déjà demain pour nos Diables.