Malgré la déclaration de Martinez, le départ d'Eden Hazard est étrange

"L'intention était qu'Eden ne joue qu'une heure", a déclaré l'entraîneur national Roberto Martinez. Cependant, certains étaient étonnés lorsque le sélectionneur de l'équipe nationale a annoncé le départ d'Hazard.

Dimanche matin, le Diable Rouge aurait ressenti une douleur physique. De quoi alerter le Real Madrid qui n'a pas voulu prendre de risque et qui a décidé de rappeler son joueur en Espagne. D'après ce que nous avons compris, le premier objectif était de donner à Hazard le plus de minutes de jeu possible sur les deux matchs. Des minutes qu'il n'a pas eues au Real.

Une initiative qui n'aura pas pu être concrétisée puisqu'il ne jouera pas le match face au pays de Galles. Le match de championnat face à Grenade dimanche est également remis en question avec cette possible nouvelle blessure. Un coup dur pour Hazard puisque Vinicius ne devrait pas être disponible. Ancelotti aurait pu aligner le Diable Rouge pour cette rencontre.