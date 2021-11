Roberto Martinez : "Le but était qu'Eden ne joue qu'un match"

Titulaire contre l'Estonie, le capitaine des Diables a cédé sa place à l'heure de jeu. Alors que l'on voyait Hazard reprendre du rythme chez les Diables en prenant part aux deux rencontres, il n'en sera finalement rien.

Roberto Martinez a tenu à clarifier la situation après le retour d'Eden Hazard à Madrid. Le capitaine des Diables a pu jouer une heure contre l'Estonie : "Suite à sa situation au Real, le but était qu'Eden ne participe qu'à une rencontre et même précisément 60 minutes. C'était la décision de notre staff et non pas celle du Real. Cela tombe tombe bien qu'Eden puisse rentrer en Espagne, surtout au vu du calendrier chargé de son club", a expliqué Martinez en conférence de presse.