Kompany revient sur ses débuts en tant que joueur-entraîneur : "A City, je n'aurais jamais dit que j'étais le meilleur, à Anderlecht je l'ai fait"

Vincent Kompany était l'invité cette semaine du podcast de Rio Ferdinand, Vibe with five. Il y parlait beaucoup de ses expériences en Belgique ainsi que de son retour en tant que joueur-entraîneur.

"C'était fou. Cela vaut la peine d'avoir une expérience unique. Mais j'avais une excellente relation avec le groupe. A City, je n'aurais jamais dit que j'étais le meilleur, mais à Anderlecht, je l'étais", a-t-il déclaré. "J'ai pu transférer une partie de la culture du club qu'on retrouve à City à Anderlecht."

Je vais au fond des choses avec eux

"Tout donner à l'entraînement est important, même si je devais parfois me battre en duel avec des garçons de 16 ans. Une fois, nous avons eu un exercice en tête-à-tête avec de petits objectifs pour améliorer l'esprit de combat. J'étais là, à me battre avec des gars comme Jérémy Doku."

Cette était d'esprit a été inculqué aux joueurs d'Anderlecht dès leur plus jeune âge, mais Kompany voulait une dimension supplémentaire. "Les gars qui passent de l'académie à l'équipe première ont souvent une excellente technique. Mais c'est cet esprit combatif dont vous avez besoin pour atteindre le plus haut niveau. Si la balle est près de vous et que vous la voulez, vous devez être vif. Je vais consciemment au fond des choses avec eux pour qu'ils comprennent ce que cela signifie de devenir un footballeur professionnel."