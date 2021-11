La place de n°1 mondial ? Roberto Martinez se résigne et s'en soucie peu

Les Diables Rouges vont rester n°1 mondiaux un peu plus longtemps, mais perdront leur statut plus tôt que tard. Roberto Martinez s'en soucie peu.

La Belgique terminera 2021 avec le statut de n°1 mondial : le Brésil n'a pu faire mieux qu'un match nul en Argentine, et il faudra donc attendre janvier et les prochains matchs qualificatifs de la zone AmSud pour que la Seleçao puisse nous dépasser. "Cela va forcément arriver car la CONMEBOL a plus de matchs que nous en janvier, donc si ce n'est pas maintenant, ce sera la prochaine fois", relativisait Roberto Martinez, avant qu'Argentine-Brésil (0-0) se joue.

"Ce qu'il faut regarder, c'est le temps passé en tant que n°1 mondial. C'était une période fantastique, nous sommes la troisième équipe à l'être resté le plus longtemps. Mais le but est différent : nous voulons aller au Mondial dans la meilleure forme possible et être champions du monde", continue le sélectonneur.