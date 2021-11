Nouvelle grosse performance de l'ancien Carolo Victor Osimhen : "Il a montré son envie de jouer le Mondial"

Le Nigéria a assuré sa participation aux barrages de la zone Afrique, et jouera son billet pour le prochain Mondial suite à son nul (1-1) face au Cap Vert.

Il aura donc fallu attendre l'ultime journée pour voir les Super Eagles se qualifier, au terme d'une recontre crispée face au dauphin où l'ancien Carolo Victor Osimhen s'est à nouveau montré décisif en ouvrait le score, profitant d'une erreur de Roberto Lopes pour tromper Vozinha.

Le buteur de Naples, qui a été élu homme du match, a tenu à saluer la performance des siens : "Les gars ont affiché un très gros caractère, et respect à l'équipe du Cap-Vert. En route pour les playoffs !", a partagé Osimhen sur les réseaux sociaux.

Après 89 minutes de jeu, ce dernier a été remplacé par Paul Onuachu (Genk), et a profité d'une standing ovation méritée de la part des supporters de Lagos.

L'ancien international nigérian Dele Olorundare a tenu à saluer la solide performance de l'ancien Carolo : "Ce gars était à un tout autre niveau, il a tout donné et a perturbé la ligne arrière du Cap-Vert", a déclaré l'attaquent à GOAL.

"Sans manquer de respect aux autres joueurs des Super Eagles, Osimhen était l'homme clé et sa performance a montré son envie de jouer la Coupe du Monde. Il sera un élément crucial des barrages. Dans l'ensemble, ce n'était pas une mauvaise performance de l'équipe, mais il y avait beaucoup de lacunes dans l'équipe que le coach doit corriger avant le barrage."

Les vainqueurs (10) de chaque groupe se retrouvent au dernier tour, où un tirage au sort déterminera cinq oppositions qui se joueront en match aller-retour. Les cinq vainqueurs seront qualifiés pour le Mondial au Qatar.

