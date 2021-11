Voici le roi des qualifs de la zone Euro

Ses statistiques sont tout simplement impressionnantes !

En remportant son dernier match des éliminatoires contre la Norvège (2-0) ce mardi, l'équipe des Pays-Bas a validé son billet pour la Coupe du monde 2022. Et les Bataves pourront remercier leur attaquant Memphis Depay (27 ans, 75 sélections et 38 buts). A l'image de son ultime réalisation marquée face aux Norvégiens, le joueur du FC Barcelone a régné en maître durant l'intégralité de cette campagne.

Avec 12 buts inscrits en 10 matchs, l'ancien Lyonnais termine co-meilleur buteur des qualifications avec le buteur de l'Angleterre, Harry Kane. Et ce n'est pas tout, le Néerlandais finit aussi co-meilleur passeur des éliminatoires avec le milieu de terrain de l'Allemagne Leon Goretzka et l'ailier de la Serbie Dusan Tadic, avec six offrandes au total. Des statistiques impressionnantes.