Edouard et Ferland Mendy en ont assez d'être confondus avec Benjamin

Le gardien de but de Chelsea et le latéral du Real Madrid se sont exprimés via les réseaux sociaux.

Comme l'avait souligné avec surréalisme l'épisode de ce journaliste parlant à Kyle Walker de "Bernard Mendy" au lieu de Benjamin Mendy, les médias ont parfois tendance à confondre les joueurs portant le même nom ... et la même couleur de peau. Ainsi, divers articles évoquant l'affaire Mendy utilisent des photos de Ferland (back gauche du Real Madrid) ou Edouard (portier de Chelsea). Ce dernier a poussé un coup de gueule sur les réseaux, compilant ces articles en déclarant : "Triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n'ont ni prénoms ni distincts. Ces «erreurs» de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n'est pourtant pas compliqué de différencier deux visages, d'autant plus quand le maillot est d'une aide précieuse !". Ferland Mendy a partagé ce tweet, avec ces mots : "Ca prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter, que vous le vouliez ou non". Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021