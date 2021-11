Le CF Montréal d'Olivier Renard et Laurent Ciman champion du Canada

Olivier Renard, directeur sportif, et Laurent Ciman, entraîneur adjoint, ont soulevé la Coupe du Canada ce dimanche avec le CF Montréal.

Ce dimanche, les deux anciens du Standard de Liège ont ainsi pu soulever le premier trophée de leur après-carrière en MLS : le CF Montréal (et non plus Impact) a battu son grand rival, le Toronto FC d'Alejandro Pozuelo, en finale de la Coupe du Canada. Victor Wanyama (ex-Beerschot) était titulaire pour les Québécois.

Olivier Renard est directeur sportif de Montréal depuis 2019, tandis que Laurent Ciman a pris sa retraite en février dernier pour devenir l'adjoint, à l'époque, de Thierry Henry sur le banc du CF. L'ancien Diable Rouge était resté après le départ d'Henry et est toujours T2 de l'actuel entraîneur, Wilfried Nancy.