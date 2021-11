Un candidat refuse finalement Manchester United

Il veut se concentrer sur son club actuel.

Comme Zinedine Zidane, Erik ten Hag faisait partie des potentiels successeurs d’Ole Gunnar Solskjaer licencié ce dimanche par Manchester United. Mais l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam n’est visiblement pas intéressé par le poste.

Alors que la presse anglaise a fait l’écho d’un potentiel intérêt du club mancunien pour le technicien néerlandais, le principal intéressé a tenu à faire une grosse mise au point sur son avenir. « Je me concentre sur l’Ajax, le reste ne fait que me distraire. J’attends de mes joueurs qu’ils soient concentrés sur l’Ajax, donc je dois donner le bon exemple pour cela aussi. Vous continuez à me poser des questions, donc oui, c’est une question bizarre. Je n’ai pas entendu parler de l’intérêt de United, donc je ne peux pas y penser », a-t-il lâché. Pour rappel, Manchester United aurait fait de Mauricio Pochettino son favori pour le poste d’entraîneur mais l’opération ne pourra se faire que l’été prochain dans le meilleur des cas puisque l’Argentin est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023.