Jonathan David sauveur du LOSC : "On sait qu'on est capable de tenir un score"

L'unique buteur de Lille-Salzbourg, Jonathan David, s'est exprimé après la rencontre.

Jonathan David (21 ans) a inscrit son 12e but de la saison et son second en Ligue des Champions ce mardi, offrant la victoire au LOSC face au RB Salzbourg. "On a été dangereux, on s'est procuré beaucoup d'occasions et on avait beaucoup le ballon", se réjouit le Canadien au micro de beIn Sports après la rencontre. "Derrière, on a tenu bon, on sait que c'est l'une de nos qualités. Défensivement, on sait tenir un score quand on mène 1-0, on est solides".

Désormais, Lille vise clairement les poules de la Ligue des Champions, et cela passera par un résultat à Wolfsbourg afin d'éviter le stress. "On ira là-bas comme on a entamé le match aujourd'hui : en amenant de l'intensité et en jouant les coups en attaque", affirme David. "On fait beaucoup de gros matchs cette saison face aux grandes équipes comme l'OM ou Séville. Mais souvent, on n'enchaîne pas. Il faut donc aller chercher une victoire samedi aussi contre Nantes", conclut l'ancien gantois.