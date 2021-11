Le Borussia Dortmund déjà dehors: "Cela fait très mal"

La première grosse désillusion de Marco Rose à la tête du Borussia en début de saison.

Arrivé au Borussia durant l'été, Marco Rose a connu, mercredi soir, sa première déconvenue avec les Jaune et Noir. Parce que Dortmund a pris l'eau sur la pelouse du Sporting. "C'est trop facile de nous mettre des buts. L'adversaire a été plus consistant et plus efficace que nous", regrette le coach de Thomas Meunier et Axel Witsel sur le site du BVB.

Une défaite qui coûte cher: avant même la dernière journée de la phase de poules, le Borussia Dortmund voit déjà l'une de ses ambitions s'envoler. "Notre objectif était clairement d'être encore présent dans toutes les compétitions après l'hiver. La Champions League est déjà finie pour nous. Cela fait très mal."