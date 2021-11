Un cadre de Chelsea "out" pour le reste de la saison ?

Mardi soir, Chelsea s'est facilement imposé 4-0 face à une très faible Juventus. Seul point noir de la soirée, les Blues ont perdu Ben Chilwell, sorti sur blessure.

Selon le Standard le latéral anglais, touché au ligament croisé antérieur, pourrait subir une opération chirurgicale. Si les scans révélent qu'une intervention est nécessaire, cela nécessiterait 9 mois de convalescence. Autant dire que les Londoniens perdraient leur vivace défenseur pour le reste de la saison.

Chelsea fear Ben Chilwell could miss the rest of the season with ACL damage.



The England international limped out of Tuesday's 4-0 Champions League win over Juventus at Stamford Bridge.https://t.co/P3ypUgMjmt