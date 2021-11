Kevin Hoggas relance Waasland-Beveren à Virton

Deuxièmes de D1B, les Waaslandiens creusent provisoirement l'écart.

Après trois matchs sans victoire en championnat, Waasland-Beveren n'avait pas le droit à l'erreur sur la pelouse de l'Excelsior Virton, en ouverture de la 13e journée de championnat en D1B. Et c'est Kevin Hoggas qui a mis les Lions sur le chemin de la victoire.

Après 13 minutes de jeu et grâce à des passes décisives de Jenthe Mertens et Jacob Buss, le médian français avait déjà inscrit deux buts, il s'est offert le triplé, sur penalty, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Gaumais se retrouvaient à dix, suite à l'exclusion de Kryeziu et Waasland-Beveren a contrôlé les débats jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire (0-3), Waasland-Beveren prend provisoirement quatre points d'avance sur le troisième, le Lierse, et revient à sept points du leader, Westerlo. L'Excelsior Virton reste coincé à la dernière place avec 12 unités, comme l'Excel Mouscron, qui reçoit le Lierse dimanche après-midi.